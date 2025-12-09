Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler' müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde turnuvalar düzenleniyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 'Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler' müsabakaları sonuçlandı. Müsabakalarda; Suzan Gürcanlı Ortaokulu'nun 1'inci, Dr. Halil Akkurt Ortaokulu'nun 2'nci, Ata Ortaokulu'nun 3'üncü ve Mehmet Gedik Ortaokulu'nun 4'üncü oldu. Dereceye giren okul takımlarının öğrencileri, hep birlikte kupa kaldırmanın heyecanını yaşadı. - ESKİŞEHİR