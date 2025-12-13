Eskişehir'de 'Okul Sporları Bowling Müsabakaları' tamamlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Bowling Müsabakaları tamamlandı, dereceye giren okullar belli oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Bowling Müsabakaları sona erdi. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmalar neticesinde Eğitimciler Spor Lisesi birinci, Özel Eskişehir OSB MTAL ikinci ve Eti Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Organizasyon, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının verilmesiyle tamamlandı. - ESKİŞEHİR