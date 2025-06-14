Eskişehir'de Model Uçak ve Helikopter Festivali Başladı

Eskişehir'de Model Uçak ve Helikopter Festivali Başladı
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Sivrihisar Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 6. Model Uçak ve Helikopter Festivali-Paraşüt Günleri etkinliği, 60'tan fazla lisanslı paraşütçü ve model uçak tutkununu bir araya getirerek ilgi çekti.

Eskişehir'de, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Model Uçak ve Helikopter Festivali-Paraşüt Günleri" etkinliği başladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 60'ın üzerinde lisanslı paraşütçü bir araya geldi.

Doğu Apronu'nda düzenlenen ve tüm atlayışların ücretsiz olduğu halka açık etkinlikte, "CESSNA 172" ve "CESSNA 206" tipi iki uçakla havalanan paraşütçüler, kendilerini gökyüzüne bıraktı.

Paraşütçüler atlayışlarının ardından kendilerine tahsis edilen "RIDDELL" hangarında dinlendi.

Model uçak ve helikopterler de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğe Muğla'dan katılan paraşütçü Berkay Nal, gazetecilere, paraşütçülerin uçaktan atlamalarına olanak sağlayan etkinliğin, motive edici ve güzel olduğunu belirtti.

Yaklaşık 7 bin fit yükseklikten 2 arkadaşıyla atlayış gerçekleştirdiklerini kaydeden Nal, "Gayet keyifli ve çok güzel bir alan. Atlayış anlamında çok potansiyel vadeden bir tesis. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yamaç paraşütü tandem pilotu ve serbest paraşütçü Oğulcan Geldikaya da yaklaşık 9 yıldır atlayış yaptığını dile getirdi.

Herkesin hayatında bir kez paraşütle uçaktan atlaması gerektiğini belirten Geldikaya, "Uçaktan çıktıktan sonra paraşütü açana kadar o serbest düşüş anı çok keyifli. Bambaşka bir duygu. Herkes bunu deneyimledikten sonra anlayabiliyor." dedi.

Kadın akrobasi pilotu Şener'den gösteri

Katılımcılar, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı akrobasi gösterisini de izledi.

Şener, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, model uçak tutkunları ile paraşütçüleri bir araya getiren etkinliğin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Bugün güzel bir organizasyona imza atıldığını vurgulayan Şener, "Hem gökyüzünde rengarenk paraşütçüleri seyretme şansımız oluyor hem de yerde birbirinden çeşitli model uçak tiplerini tanıma imkanımız oluyor. Ben de bu etkinlik kapsamında 'Yeni Menekşe' ile gökyüzündeydim. Umarım bu tip etkinlikler ülkemizde çoğalır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
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