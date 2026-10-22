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Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları futsal erkekler finalinde TÜRASAŞ birinci oldu

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Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları futsal erkekler finalinde TÜRASAŞ birinci oldu
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Eskişehir'de 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Erkekler Müsabakaları final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Porsuk Spor Salonu'ndaki turnuvada TÜRASAŞ birinci olurken Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü sırada yer aldı.

Eskişehir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Erkekler Müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Porsuk Spor Salonu'nda kamu kurumları arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar tamamlandı. Çekişmeli maçların ardından TÜRASAŞ birinci olurken, turnuvayı Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü, İnşaat Mühendisleri Odası ise dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlar tebrik edilirken, turnuvaya katılarak sahada ter döken tüm sporculara teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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