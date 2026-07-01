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Eskişehir'de GSB Spor Okulları açıldı

Eskişehir'de GSB Spor Okulları açıldı
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Eskişehir'de düzenlenen törenle açılan GSB Spor Okulları, çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla geçirmelerini amaçlıyor. Açılış töreni Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı.

Eskişehir'de düzenlenen törenle açılan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ile çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla geçirmeleri amaçlanıyor.

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla çocuklar için yaz tatili başladı. Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla, hareketle ve eğlenerek geçirmeleri amacıyla GSB Spor Okulları açıldı. Okulların açılış töreni, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalan, törende çocuklarla bir araya gelirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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