Eskişehir'de Genç Sporculardan Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Etkinliği

Eskişehir'de genç sporcular, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız" yazılı pankartlar ile sahalara çıktı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede, genç sporcular sahalara çıkarken anlamlı pankartlar açtı. Pankartlarda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Biz Varız" ifadeleri yer aldı. İl Müdürlüğü yetkilileri, bu etkinlik ile kadına şiddete karşı duruşun önemine vurgu yapıldığını açıkladı. - ESKİŞEHİR