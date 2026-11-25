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Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Genç Erkek müsabakaları başladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda okul takımları mücadele ediyor. Turnuvada dereceye girmek için sahaya çıkan genç sporcuların karşılaşmaları devam ediyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı