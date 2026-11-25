Eskişehir'de Futsal Genç Erkek müsabakaları Porsuk Spor Salonu'nda başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç Erkek müsabakaları başladı. Turnuvada dereceye girmek için mücadele eden okul takımlarından başarılı olanlara, müsabakalar tamamlanınca kupa ve madalyaları verilecek.
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Genç Erkek müsabakaları başladı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda okul takımları mücadele ediyor. Turnuvada dereceye girmek için sahaya çıkan genç sporcuların karşılaşmaları devam ediyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı