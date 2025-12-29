Eskişehir'de Eskrim Kılıç Türkiye Kupası heyecanı yaşandı

Eskişehir'de yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Eskrim Kılıç Türkiye Kupası başarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kent genelinde faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, 26-28 Aralık tarihleri arasında U10-U12-U14 Eskrim Kılıç Türkiye Kupası düzenlendi. Yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanın yaşandığı turnuvada, genç sporcular derece elde edebilmek için birbirleriyle rekabet etti. - ESKİŞEHİR