Eskişehir'de Eskrim Kılıç Türkiye Kupası heyecanı yaşandı
Eskişehir'de 26-28 Aralık tarihlerinde düzenlenen U10-U12-U14 Eskrim Kılıç Türkiye Kupası, yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kent genelinde faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, 26-28 Aralık tarihleri arasında U10-U12-U14 Eskrim Kılıç Türkiye Kupası düzenlendi. Yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecanın yaşandığı turnuvada, genç sporcular derece elde edebilmek için birbirleriyle rekabet etti. - ESKİŞEHİR
