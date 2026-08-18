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Kano Şampiyonası Eskişehir'de Başladı

Kano Şampiyonası Eskişehir'de Başladı
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Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Sarısungur Göleti'nde 55 kulüpten 504 sporcunun katılımıyla start aldı. 21 Ağustos'ta final ve ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası start aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarısungur Göleti'nde başlayan şampiyonada 55 kulüpten 504 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için kürek çekiyor.

21 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada, farklı yaş kategorilerindeki sporcular dereceye girebilmek için yarışıyor.

Organizasyon, dördüncü gün gerçekleştirilecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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