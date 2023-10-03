Eskişehir'de Cumhuriyetimizin 100. Yılı Futbol Turnuvası Başladı

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Futbol Turnuvası'nda ilk maçın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Özkan Alp yaptı. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Başkan Alp, dostluğun kazanmasını temenni etti.

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Futbol Turnuvası'nda ilk maçın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Özkan Alp yaptı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk karşılaşmasına, İlçe Kaymakamı Sayın Kübra Eroğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ümit Taşçı, İlçe Milli Eğitim Faysal Taşdemir, ortaokul öğrencileri ve öğretmenler katıldı. İlk maçın başlama vuruşunu yapan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek dostluğun kazanmasını temenni etti. Başkan Alp, "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Futbol Turnuvası'na katılan, dereceye giren veya giremeyen tüm okullarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum "dedi. - ESKİŞEHİR