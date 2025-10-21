Eskişehir'de 'Çocukların Tribün Coşkusu' Projesi Başlatıldı

Eskişehir'de tribünleri çocukların aidiyet ve paylaşım kültürünü öğrenebilecekleri birer öğrenme alanına dönüştürmeyi amaçlayan 'Çocukların Tribün Coşkusu' projesi hayata geçirildi.

Odunpazarı Kaymakamlığı himayesinde, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Eskişehirspor'un iş birliğiyle başlatılan projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Bahse konu projenin; çocukların sosyal, kültürel ve sportif yaşama aktif katılımını desteklemeyi, tribünleri ise aidiyet ve paylaşım kültürünü öğrenebilecekleri birer öğrenme alanına dönüştürmeyi amaçladığı belirtildi. Eskişehirspor yetkilileri, "Son çocuk vazgeçene kadar" mottosuyla hiçbir çocuğun hayallerinden, oyundan ve takım aidiyetinden kopmaması için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR