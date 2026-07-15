Eskişehir ANALİG Ragbi takımı namağlup Türkiye şampiyonu oldu

Ordu'da düzenlenen ANALİG Ragbi Türkiye Birinciliği'nde mücadele eden Eskişehir takımı, rakiplerine geçit vermeyerek turnuvayı namağlup tamamladı ve Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ragbi Türkiye Birinciliği müsabakalarında Eskişehir rüzgarı esti. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkan Eskişehir temsilcisi, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak kupaya uzandı. Zorlu mücadelelerin yaşandığı turnuvada hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Eskişehir ANALİG Ragbi takımı, namağlup unvanıyla Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı