Haberler

Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü

Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Oleksiy Mykhaylychenko'nun bir tesisatçıyı darp ettiği iddia edildi. Ukrayna'da geniş yankı uyandıran olayın, bir binada yaşanan ısınma problemi nedeniyle çıktığı belirtildi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Mykhaylychenko'nun fiziksel şiddete başvurduğu öne sürüldü.

  • Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Oleksiy Mykhaylychenko'nun bir tesisatçıyı darp ettiği iddia edildi.
  • Tesisatçı Mykola'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
  • Tesisatçı Mykola, tartışmanın site yönetimi başkanı tarafından kaydedildiğini ancak görüntülerin ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Ukrayna futbolunun tanınmış isimlerinden, Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Oleksiy Mykhaylychenko'nun bir tesisatçıyı darp ettiği iddia edildi. Olay, ülkede geniş yankı uyandırdı.

ISINMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ukraynalı gazeteci Nadjiye Ametova'nın haberine göre olay, bir binada yaşanan ısınma problemi nedeniyle çıktı. Tesisatçı Mykola ile Oleksiy Mykhaylychenko arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Mykhaylychenko'nun fiziksel şiddete başvurduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından tesisatçı Mykola'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DOSYANIN KAPATILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Haberde, tesisatçı Mykola'nın polis merkezine giderek şikâyette bulunduğu ancak dosyanın kapatılmasından endişe duyduğu ifade edildi. Mykola, daha önce yaptığı açıklamada tartışma ve sonrasının site yönetimi başkanı tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini, ancak bu görüntülerin daha sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti.

MYKHAYLYCHENKO'DAN AÇIKLAMA YOK

Oleksiy Mykhaylychenko, olayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Basına yansıyan iddialar hakkında "Yazarlarsa yazsınlar, umurumda değil" dediği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
ABD'de 'felç edici bir buz fırtınası' alarmı! Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi