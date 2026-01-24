Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü

Ukrayna futbolunun tanınmış isimlerinden, Dinamo Kiev'in eski teknik direktörü Oleksiy Mykhaylychenko'nun bir tesisatçıyı darp ettiği iddia edildi. Olay, ülkede geniş yankı uyandırdı.

ISINMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ukraynalı gazeteci Nadjiye Ametova'nın haberine göre olay, bir binada yaşanan ısınma problemi nedeniyle çıktı. Tesisatçı Mykola ile Oleksiy Mykhaylychenko arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Mykhaylychenko'nun fiziksel şiddete başvurduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından tesisatçı Mykola'nın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DOSYANIN KAPATILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Haberde, tesisatçı Mykola'nın polis merkezine giderek şikâyette bulunduğu ancak dosyanın kapatılmasından endişe duyduğu ifade edildi. Mykola, daha önce yaptığı açıklamada tartışma ve sonrasının site yönetimi başkanı tarafından cep telefonuyla kaydedildiğini, ancak bu görüntülerin daha sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti.

MYKHAYLYCHENKO'DAN AÇIKLAMA YOK

Oleksiy Mykhaylychenko, olayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Basına yansıyan iddialar hakkında "Yazarlarsa yazsınlar, umurumda değil" dediği aktarıldı.