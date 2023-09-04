Eski teknik direktör olan yorumcu Roy Keane'ye kafa atan taraftar tutuklandı

Pazar günü Emirates Stadyumu'nda iddia edilen kafa atma olayının ardından 42 yaşındaki bir adam, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Roy Keane'in başına iddia edilen kafa atma olayından sonra Sky Sports yorumcusu Micah Richards'ın bir adamı duvara ittiği anların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yayınlandı.

Londra Metropol Polisi, olaya karışan herhangi bir kişiyi tanımlamayı reddetti, ancak "Polis, 3 Eylül Pazar günü Emirates Stadyumu'ndaki bir olayı soruşturuyor, bu olay sırasında bir adam saldırıya uğradı" şeklinde bir açıklama yayınladı. "4 Eylül Pazartesi günü, 42 yaşındaki bir adam, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

Adam polis nezaretine alındı. Soruşturma devam ediyor." Sky, Pazartesi günü önce yayınlanan bir açıklamada iddia edilen saldırının sosyal medyadaki görüntülerden hemen önce geldiğini belirtti. Bir sözcü, "Görüntülerdeki gibi, Micah Richards olayı yatıştırmak için hareket ediyordu" dedi.