Eski Teknik Direktör Christoph Daum, Kanser Tedavisi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum, kanser tedavisi hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu. Daum, tedavi sürecinin olumlu gittiğini, kanser hücrelerinin hafifçe kaybolduğunu belirtti. Daum, henüz tamamen iyileşmediğini, ancak yeni tedavi yöntemlerinin umut verici olduğunu ifade etti. Hastalandıktan sonra dahi teknik direktörlük teklifleri aldığını belirten Daum, kemoterapi nedeniyle tam kapasiteyle çalışamadığını ifade etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, kanser sebebiyle gördüğü tedaviye dair Alman basınından açıklamalarda bulundu. İşte Daum'un açıklamaları...

"Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor. Tedavilerin olumlu etkisi var, kanser hücreleri hafifçe kayboluyor. Ayrıca meditasyon ve nefes egzersizleri gibi destekleyici önlemler de kullanıyoruz. Üniversite hastanesinin onkoloji bölüm başkanı Profesör Jürgen Wolf benimle çok iyi ilgileniyor. Ne yazık ki kanser çok sinsi bir hastalık ve aniden vücudun başka bir yerine metastaz yapabiliyor. Bu durum sizi mahvedebilir."

"Henüz iyileşmedim. Kanser konusundaki araştırmalar büyük ilerleme kaydediyor ve yakında yeni yöntemler ortaya çıkabilir. Amacımız akut bir durumu kronik bir duruma dönüştürmek, hastalığı kontrol altına almaktı. Umarım daha da fazlası olur."

"Size pompalanan tüm bu zehirle zihinsel olarak başa çıkmak için kendime söylediğim şey kemoterapinin bir doping olduğuydu. Ama son bir haftada 22 kemoterapi tedavisinden sonra, yan etkileri engellemek biraz zorlaştı."

"Doktorlar, ABD'deki oğlumu ziyaret etmemi kabul ettiler. Ama tahmin edin ne oldu; Zatürreye yakalandım! Neredeyse komaya giriyordum. Eşim Angelica, 'sana bağırdım ama beni duymadın' dedi."

Acılarla baş etmek için esrar kullanır mısınız?"

"Hayır, kullanmam. Bütün uyuşturucu maddelere yeterince doydum. Doktorların verdiği ilaçlara güveniyorum"

"Teknik direktörlüğe dönecek misiniz?"

"Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım. Brugge'den sportif direktörlük, Balkan ülkelerinden birinden ise antrenörlük teklifi aldım. Kemoterapi nedeniyle yüzde 100 müsait olamıyorum. Çalıştığım yerde adımı tam anlamıyla hissetirmek isterim."