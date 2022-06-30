Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan'dan skandal hareket! Herkesin içinde cinsel ilişki oyuncağını denedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan'dan skandal hareket! Herkesin içinde cinsel ilişki oyuncağını denedi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Eski Avustralyalı tekerlekli sandalye tenisçisi 30 yaşındaki Dylan Alcott, Londra'da sevgilisi cinsel ilişki uzmanı Chantelle Otten ile gittiği restoranda kız arkadaşı üzerinde herkesin gözü önünde cinsel ilişki oyuncağını kullandı. O anları Instagram hesabında 'indirim için kodu kullanın' başlığı ile paylaştı.

Daily Star'da yer alan habere göre, Tenisçi Dylan'ın kız arkadaşı cinsel ilişki oyuncağını, cinsel organının üzerinde gezdirirken Dylan'da telefonu ile cinsel ilişki oyuncağının kontrolünü sağladı. Kız arkadaşı restoranda bulunan kişilere aldırmadan arka arkaya çığlıklar attı. Chantelle, yanında bulunan arkadaşlarınakendisine dokunmaları için izin verdi.

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan'dan skandal hareket! Herkesin içinde cinsel ilişki oyuncağını denedi

TEPKİ YAĞDI

Chantelle, sosyal medya hesabında cinsel ilişki oyuncağının nasıl kullanıldığını ve ne kadar zevk verdiğini anlattığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma bazı takipçileri kendinden utanmalısın gibi yorumlar yazarak tepki gösterdi.

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan'dan skandal hareket! Herkesin içinde cinsel ilişki oyuncağını denedi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Tenis Cinsellik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ÖZGÜR KARDEŞ:

adam bu işin uzmanı ve izleyicilere bişeyler öğretmek istemiş olabilir. Ayrıca bunlar hemen herkesin yaptığı hayatın içinden şeyler. utanılcak sıkılıncak ayıplıycak tepki göstercek bişey yok. KISKANMAYIN!!!

Cevap Yaz 23 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title