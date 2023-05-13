Eski sevgilisini öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

BURSA'da, çilingire kapısını açtırıp girdiği evde, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21) öldürüp, annesi İfakat Evci'yi de (47) yaralayan Oktay Hürmet (24) ile arkadaşı Alican Vergül'ün (27) yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanığa, Üzümcü'yü tasarlayarak öldürdükleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, annesini öldürmeye teşebbüs suçundan 17'şer yıl, yağma suçundan da 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Cezalarda indirim uygulanmadı.

Olay, geçen yıl mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, arkadaşı Alican Vergül ile birlikte, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Hürmet, çilingire kapısını açtırdığı eve girip eski sevgilisinin gelmesini bekledi. Oktay Hürmet, akşam saatlerinde eve gelen Asya'yı bıçaklayarak öldürürken, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Olay sonrası otomobile binip kaçan Oktay Hürmet ile arkadaşı Alican Vergül, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, 'tasarlayarak ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17'şer yıl, 'yağma' suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis, 'mala zarar verme' suçundan ise 2 bin 400'er lira para cezası verildi.