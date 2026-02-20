Haberler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Güncelleme:
Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Junior'un eski sevgilisi Jessica Tuga, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tuga, bazı siyahi futbolcuların ırkçılığa maruz kaldıklarını dile getirdiklerini ancak özel hayatlarında beyaz ve sarışın kadınlarla çıktıklarını belirtti. Bu durumun, futbolcuların ırkçılık eleştirileri ile özel hayat tercihleri arasında bir çelişki olduğunu öne sürdü.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un eski sevgilisi Jessica Tuga'nın sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündem oldu. Tuga'nın ifadeleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"BANA AHLAKİ DERS VERMEYİN"

Jessica Tuga, yaptığı paylaşımda bazı siyahi futbolcuların ırkçılığa maruz kaldıklarını dile getirdiklerini ancak özel hayatlarında farklı tercihler yaptıklarını öne sürdü.

Tuga açıklamasında, "Bu siyahi futbolcular, maruz kaldıklarını iddia ettikleri ırkçılıktan çok şikayet ediyorlar. Ancak her zaman beyaz ve sarışın kadınlarla çıkıyorlar ve açıkça ilişkilerini sürdürüyorlar. Siyahi bir kadınla asla çıkmıyorlar veya açıkça ilişkiye girmiyorlar. Bunun sebebi ne? Cevap açık ve kolayca görülebiliyor. Bana bu insanlardan ahlaki dersler vermeyin." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan sözler, farklı kesimlerden destek ve eleştiri yorumları aldı.

