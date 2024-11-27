Eski Premier Lig yıldızı inşaat işçisi oldu

Premier Lig'de Watford, Leicester City, Chelsea gibi kulüplerde forma giyen, 2016 yılında Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Danny Drinkwater, o dönemde takımın vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Orta sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken İngiliz futbolcu, şampiyon kadronun kilit isimlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

KASIMPAŞA'DA DA OYNADI

Mavi-beyazlılarda umduğunu bulamayan Drinkwater, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sırasıyla Burnley ve Aston Villa'da şansını denedi. Toplam iki kulüpte forma giydiği maç sayısı 6'da kaldı. 2021 yazında Kasımpaşa'ya imza attı. Türkiye kariyeri de parlak geçmedi. 11 maç sonra İngiltere'ye geri döndü. Championship'e, Reading'e yine kiralık olarak transfer oldu. 2022 yazında Chelsea ile sözleşmesi bitti, kulüpsüz kaldı.

İNŞAAT İŞÇİSİ OLDU

Futbol kariyerini noktalamak zorunda kalan eski futbolcu, şimdi İngiltere'de bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Geçen yıl, "İyi para kazanmanın tüm sorunlarınızı çözeceğini düşünenler hiç de doğru düşünmüyor. Ruh sağlığı fiziksel sağlıktan daha önemli" şeklinde bir açıklama yapmıştı.