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Eski öğrencisi, "Yüzde yüz" diyerek Mourinho'nun yeni adresini duyurdu

Eski öğrencisi,
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yola devam edileceğini açıkladığı teknik direktör Jose Mourinho hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Eski öğrencisi Joe Cole, "hala Avrupa futboluna çok şey katabileceğini düşünüyorum" diyerek Mourinho'nun yüzde yüz Premier Lig'e döneceğini öne sürdü.

Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Jose Mourinho'nun adı son günlerde birçok takımla anılıyor. Başkan Ali Koç, Portekizli hocanın arkasında da dursa da iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son iddia eski öğrencisi Joe Cole'dan geldi.

"HALA AVRUPA FUTBOLUNA ÇOK ŞEY KATAR"

Joe Cole, Chelsea döneminden hocası olan Mourinho'nun İngiltere Premier Lig'e döneceğinden emin. TNT Spor'a konuşan Joe Cole, "Mourinho'nun hala Avrupa futboluna çok şey katabileceğini düşünüyorum. Onun bir teknik direktör olarak dahi olduğunu düşünüyorum. Hala potansiyeli var. Onu tekrar Premier Lig'de görmek isterim" dedi.

Eski öğrencisi, 'Yüzde yüz' diyerek Mourinho'nun yeni adresini duyurdu

"YÜZDE YÜZ PREMİER LİG'DE GÖRECEĞİZ"

Sözlerine iddialı bir şekilde devam eden eski yıldız futbolcu "Onu yüzde yüz yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Hikaye ortada. Hangi kulübe gelirse gelsin gerçek bir sıçrama yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski öğrencisi, 'Yüzde yüz' diyerek Mourinho'nun yeni adresini duyurdu

"ONUN DÖNEMİNDE EN İYİ FUTBOLUMU OYNADIM"

Chelsea dönemindeki Mourinho'yu anlatan Joe Cole, "Her zaman bir oyuncu ve menajer ilişkimiz vardı. Bende daha fazlasını olduğunu düşündü ve benden her zaman daha fazlasını çıkardı. Ona bunun için teşekkür ediyorum. Onun döneminde en iyi futbolumu oynadım. Tüm büyük maçlarda beni seçmesi bana olan güvenini gösteriyordu" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

güzel yalamış

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

hadi inşallah

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