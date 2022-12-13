Eski model evine boks ringi kurdu! Müşterisi olan erkeklerin talebi ağızları açık bıraktı

Eski model Sophie Larissa Weiss, podyumlara veda ettikten sonra dövüş sanatlarına yöneldi. Bu alanda oldukça ilerleme kaydeden Weiss, evine kurduğu boks ringinde dövüş dersleri vermeye başladı. Müşterilerinin çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu belirten Brezilyalı eski model, bazı erkeklerin dayak yemek için para ödediğini belirtti. Müşterilerinin, Weiss'ten ders almak için 500 sterlini gözden çıkarması gerekiyor.