Eski model evine boks ringi kurdu! Müşterisi olan erkeklerin talebi ağızları açık bıraktı
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Eski model Sophie Larissa Weiss, podyumlara veda ettikten sonra dövüş sanatlarına yöneldi. Bu alanda oldukça ilerleme kaydeden Weiss, evine kurduğu boks ringinde dövüş dersleri vermeye başladı. Müşterilerinin çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu belirten Brezilyalı eski model, bazı erkeklerin dayak yemek için para ödediğini belirtti. Müşterilerinin, Weiss'ten ders almak için 500 sterlini gözden çıkarması gerekiyor.
Brezilyalı eski model Sophie Larissa Weiss, 4 yıl önce modelliği bırakmasının ardından dövüş sporlarına yöneldi. Weiss dövüş sporlarında büyük ilerleme kaydetmesinin ardından evine kurduğu ringde ders vermeye başladı.
PARA KARŞILIĞI KENDİLERİNİ DÖVDÜRÜYORLAR
Kısa sürede büyük üne kavuşan Weiss, dünya genelinde birçok müşteri kazandı. Müşterilerinin çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu belirten Brezilyalı model, bazılarının para karşılığı kendilerini dövdürdüğünü açıkladı.
SAATİ 500 STERLIN
Sophie Larissa Weiss'ten ders almanın saatlik bedeli ise 500 sterlin. Eski model bu paranın içinde uzaktan gelen ve kendisinden ders almak isteyen müşterilerine konaklama hizmeti de veriyor.