Eski milli judocu Dilara Lokmanhekim: Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmesinde rol oynamak istiyorum

Sporcu olmasaydı yine de sporun içerisinde ya da aktif olabileceği bir meslek yapmayı düşüneceğini söyleyen Lokmanhekim, "Çocuklara, kazandığım tecrübe ve bilgi birikimini spor ile aktarmak en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'nin zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmesinde rol oynamak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.