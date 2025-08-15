Eski Milli Güreşçi Hüseyin İldem Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden eski milli güreşçi Hüseyin İldem, Okmeydanı Cem Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

Eski milli güreşçi Hüseyin İldem, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez Türkiye'yi temsil eden İldem, milli takımlarda yüzlerce kez mindere çıkarak onlarca madalya kazandı. İldem için İstanbul Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Duaların ardından cenaze namazı kılındı. Hüseyin İldem, cumartesi günü ikindi namazının ardından memleketi Sivas'ın Hafik ilçesinde toprağa verilecek.

"Türk spor camiasının başı sağolsun"

İldem'in Türk güreşine hizmetlerinin büyük olduğunu söyleyen eski güreşçi Ata Karataş, "Hem ailesinin hem de Türk spor camiasına başı sağolsun. Hüseyin İldem hocamızla dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Çocukları güreşçi oldular ve Milli Takım'da, olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettiler. Hüseyin İldem'in kendisi de dünya şampiyonu. Hem babaları hem çocukları milli takımda yer aldı. Kalp krizinden vefat etmesi bizim için de büyük bir sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir şeydi. Sevilen bir insan sevilen bir aile. Türk güreş sporuna hizmetlerini büyük. Tekrardan ailesine ve sporcu camiasına başsağlığı dileriz" diye konuştu. - İSTANBUL