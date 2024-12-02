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Mehmet Aurelio'nun annesi vefat etti

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Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi, kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu ve şuan da Antalyaspor'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Mehmet Aurelio'nun annesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares dün Çekmeköy'de bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anne Lucia Brito Dos Prazares'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Annesinin cenazesini almak için gelen Mehmet Aurelio soruları cevapsız bırakırken sosyal medya hesabından annesi için duygusal mesaj paylaştığı görüldü. Aurelio mesajında "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne. Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi, bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aurelio'nun annesi vefat etti

Mehmet Aurelio'nun annesi vefat etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

herkes ölümlerden ibret almalı ben dahil hiç birimiz bu dünyada kalıcı değiliz dünya nimetlerine fazla tapmayın o yüzden bazıları şeytana uyup kul millet yetim hakkı yiyip milletin malını israf edip çalıp çırpıp eşe dosta yandaşa peşkeş çekiyor bu halkı dini istismar ederek kandırmaya çalışanlar içinde gerçekten Allah korkusu olsa ahirete gidip yaptıklarının hesabını vereceğine inansa belkide bu günahları işlemezler

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