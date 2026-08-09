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Eski Milli Futbolcu Haluk Erdem Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Futbolcu Haluk Erdem Bursa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Vefat eden eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, Bursa Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasköy Mezarlığı'na defnedildi. Törene ailesi, belediye başkanı, spor camiası ve vatandaşlar katıldı. Erdem, Bursaspor ve diğer takımlarda oynamış, futbolculuk sonrası teknik direktörlük yapmıştı.

Vefat eden eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Haluk Erdem'in (83) naaşı, Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Erdem'in ailesi, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor camiasından bazı isimler ve vatandaşlar katıldı.

A Milli Futbol Takımı ile 1 müsabakaya çıkan Haluk Erdem, kariyerinde Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ile Sakaryaspor formalarını terletti.

Erdem, 1 Türkiye Başbakanlık Kupası ve 1 de 3. Lig şampiyonluğu yaşarken futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktör olarak görev yaptığı Elazığspor'un 2. Lig'e yükselmesine katkı yaptı.

Kaynak: AA
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