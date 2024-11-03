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Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia

Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia
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Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Çulcu futbol dünyasını derinden sarsacak bir iddiada bulundu. Çulcu, Süper Lig hakemlerinin avukatlarla yüklü miktarda fiyatlara anlaşarak kendilerine sosyal medya üzerinden edilen küfürler için tazminat kazandıklarını öne sürdü.

Eski Süper Lig hakemi ve Merkez Hakem Kurulu başkanlarından Mustafa Çulcu katıldığı bir programda şok açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER İŞİ TİCARETE DÖKMÜŞ"

Hakemlerin sosyal medyadan edilen küfürler için tazminat kazandıklarını iddia eden Çulcu şöyle konuştu: "İşi ticarete dökmüşler. Bir avukat aktif üst düzey bir hakeme diyor ki, "1 milyon verelim. Hakaret davalarını takip edelim'. Hakem bu teklifi kabul ediyor. Sonra diğer hakemlere anlatıyor. Diğer hakemler 'Biz 5'er milyon aldık' diyor. O hakem tekrar avukata gidip ben de 5 milyon istiyorum diyor.

"5-10 MİLYONLARDAN BAHSEDİLİYOR"

Avukat kabul ediyor. Bu maçlarda çıkan hatalardan öbür tarafta beklentiler yükseliyor. Herhalde küfür edilince ticaret yapıyorlar. 5-10 milyonlardan bahsediliyor. 150-200 davadan bahsediliyor. Disiplin ve kontrol kaçmış."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Pekii her şey güzel hoş da. O yanlış yapıp takımları yakan hakemlerin hakkında bir tazminat davası sonuçlansa. Bakalım küfür edecek kimse olur mu? Her yanlışa para kazanmak için küfür yemek de enteresan geldi bana. O yüzden de hakemler hakkın da suç duyurusun da bulunmak lazım. Bir takımın , seyircilerinin, bir şehrin haklarına tecavuzbedenler bir de para kazanıyorlar demek ki. Ne güzel adalet. Bundan sonra örnek olarak hemen Galatasaray ve Beşiktaş maçı hakeml hakkin da soruşturmalar başlamalı.

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Adalet sistemi çökmüş para kazanmak için yanlış tütük çal millet sövünce köşelik ol.

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Haber YorumlarıIsa Karli:

Bu yolu seçen millet vekili varmış hakaret ettin şu kadar tazminata mahkumsun buna ne denir adını siz koyun

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Haber YorumlarıIsa Karli:

Bu yolu seçen millet vekili varmış hakaret ettin millete ceza tazminat

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Haber YorumlarıIsa Karli:

bunu yapan milleti soyan millet vekili de varmış hakaret ettin ver tazminatı

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