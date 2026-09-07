Eski Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Konyaspor bundan sonra nasıl yönetici bulacak'

Eski Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, eski yöneticilere ve ailelerine yönelik sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek, mevcut yönetimle iletişim kurulamadığını belirtti. Korkmaz, yaşanan sürecin bu şekilde devam etmesi halinde kulübün ilerleyen dönemlerde yönetici bulmakta zorlanacağını söyledi.

Eski Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, birlikte görev aldığı yöneticiler ile bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ömer Korkmaz, Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu ve bu süreçlerin altından çok çabuk kalkacağını belirterek, "İki maç üst üste galibiyet her şeyi tersine çevirir, buna inanıyorum. İyi bir teknik heyetimiz, takımımız var. Hızlıca bu süreçten çıkarız. Konyaspor daha zor süreçler gördü hepsinden alnının akıyla çıktı. Yine hep birlikte bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Takımıma da teknik heyetimize de tekrar başarılar diliyorum" dedi.

"Konyaspor tarihinde görülmemiş bir mevzu"

Bazı eski yöneticilerin kulüpten olan alacakları için ihtar göndermesinin basında ve sosyal medyada paylaşılması ve sonrasında oluşan tepkilerle ilgili konuşan eski başkan Ömer Korkmaz, arkadaşlarıyla kendi aralarında Konyaspor yönetiminin kendilerine model sunması halinde bir miktar bağış yapacaklarına dair konuştuklarını ancak kimsenin kendilerini aramadığını belirtti. Ömer Korkmaz, "Kimse bizimle irtibata geçmiyor. Ödeyeceğiz diyen yok, ödemeyeceğiz diyen yok. Tekrar biz arkadaşlarla görüştük dedik ki 'olabilir belki hani neyse zamanı değil, olmadı bir ay daha kimse bir şey yapmazsa bekleyelim' devamında kulübe bir ihtar gönderildi. Ama dönüldü yani gayri ahlaki bir şekilde daha önce Konyaspor tarihinde görülmemiş bir mevzu. Bu tarz ilişkiler mahremdir. Benim size anlattıklarım da mahrem. Ama mahremiyeti ben bozmadım. Arkadaşlarımızın ev adreslerine kadar, detaylarına kadar tarafların bu şehrin insanlarına, camianın kucağına attıkları ne oldu yani? Gazetelere bu haberin sızdırılması nedir? Böyle yaklaşırsanız ben de bunu burada anlatmak zorunda kalacağım. Ben söylüyorum. Ben kendi zamanında eleştirilmişimdir ama elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar Konyaspor'un haklarını ulusalda, Merkez Hakem Kurulu'nda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda, yerel basında her anlamda temsil etmeye gayret ettim. Bana göre kötü yaptım, başkasına göre iyi yaptım. Bilmiyorum, çok önemli değil ama herkesle iletişimde kalmaya gayret ettim" ifadelerini kullandı.

Ömer Korkmaz sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ben de çoluğumu çocuğumu, ailemi bıraktım, gecemi gündüzüme kattım bu kulübün arkasından koştum. Bir telefon edecek kadar değerimiz yok mu bizim, bu kadar mı kötü şeyler yaptım ben Konyaspor'a? Bugün bu isyanın, serzenişin aslında meselesi para değil ki. Bu kadar muhatap alınmamak. Bu mudur yani bizim hak ettiğimiz? Arkadaşlarımızın ailesine, çocuğuna hakaretlere varan sözler, sosyal medyadaki paylaşımları hak ettik mi? Böyle olursa Konyaspor bundan sonra nasıl yönetici bulacak, ne olacak? Bunu yapan arkadaşlar yarın belki de eşine, dostuna tavsiye mi edecek gidin Konyaspor için sorumluluk alın diye. Sonuç olarak bu suni bir gündem mevzusu bizi derinden yaralamıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı