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Eski hakem İbrahim Tokmak: “TFF özerk değil, kamu kurumu ama mali konuda hesap vermiyor”

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Eski hakem İbrahim Tokmak: “TFF özerk değil, kamu kurumu ama mali konuda hesap vermiyor”
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Haberler.com’dan Gülce Naz Tokcan’ın sorularını yanıtlayan eski klasman yardımcı hakemi İbrahim Tokmak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yönetim anlayışını ve futbolda siyasetin rolünü değerlendirdi.

Eski klasman yardımcı hakemi İbrahim Tokmak, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) özerk olmadığını, bir kamu kurumu olduğunu savunan Tokmak, federasyonun yalnızca mali konularda özerk davrandığını ve hesap vermediğini öne sürdü. TFF’ye siyasi müdahale olduğunu iddia eden Tokmak, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini istifaya davet etti.

"TFF özerk değil, kamu kurumudur"

TFF’nin özerk bir yapı olarak bilindiğini ancak bunun doğru olmadığını söyleyen Tokmak, şöyle konuştu:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nu yöneten herkes der ki ‘TFF özerktir.’ Bütün futbol kamuoyu bunu böyle bilir. Değil kardeşim. TFF özerk değil, TFF kamu kurumudur. TFF sadece mali konuda özerktir. Hesap vermez, devlet bunu sorgulayamaz. FIFA’ya, UEFA’ya bağlıdır.”

"Kamu kurumu olduğuna dair kararlar var"

TFF’nin kamu kurumu niteliği taşıdığını gösteren kararlar bulunduğunu belirten Tokmak, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarını, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2015'teki bir milletvekili adaylığı sürecine ilişkin kararlarını ve Anayasa Mahkemesi’nin Tahkim Kurulu’na ilişkin son kararını örnek gösterdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Anayasa Mahkemesi kararının ardından bir televizyon programında “Böyle olursa FIFA, UEFA bizim üyeliğimizi askıya alır” dediğini aktaran Tokmak, “Alsın, alsın. Üç yıl Türkiye’de futbol oynanmasın” diye tepki gösterdi.

Tahkim Kurulu kararlarının yargıya taşınamadığını hatırlatan Tokmak, “Tahkim Kurulu’nu sorgulayan bir merci var mı? Yok” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde TFF Tahkim Kurulu ile ilgili bekleyen dosyalar bulunduğunu söyleyen Tokmak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok kararı var. Yaklaşık 40 dosya hâlâ bekliyor. Değişikliği yap, farkındalığı yarat” ifadelerini kullandı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
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