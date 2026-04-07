Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

Süper Lig'in ve Göztepe'nin eski yıldızlarından Adis Jahovic, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak Göztepe- Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı. Jahovic, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i kıyaslarken, Arjantinli oyuncuyu kızdıracak ifadeler kullandı.

''CEHENNEME HOŞ GELDİN' DİYORUM''

Radyospor'a konuşan Adis Jahovic, Göztepe'nin son durumu ile ilgili konuşarak "Göztepe ikinci devrede biraz düşüş yaşadı, 6-7 maç galibiyet alamadılar ama en son deplasmanda kazandılar. Takım disiplin ve taktik olarak çok iyi oynuyor. Stoilov bence mükemmel bir hoca; takıma hırs, kontratak ve koşu kalitesi kattı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra daha fazla enerjiye sahip ve fizik olarak daha hazır. Ama Göztepe Stadı kolay değil, ben her zaman 'Cehenneme hoş geldin' diyorum. Göztepe taraftarı futbolcuya müthiş enerji veriyor. Galatasaray burada kolay puan alamaz. Osimhen'in olmaması Galatasaray için bir eksik ama Göztepe deplasmanında kazanmak öyle düşündükleri kadar kolay olmayacak." dedi.

''ICARDI OYNARSA GÖZTEPE İÇİN DAHA İYİ''

Galatasaray'ın forvet hattını kıyaslayan Jahovic, Icardi için dikkat çeken bir yorum yaparak, "Maçta Icardi oynasın, çünkü ben Göztepeliyim ve bu bizim için daha iyi olur. Icardi çok büyük bir yıldız, ceza sahasında nereye vuracağını çok iyi biliyor ama son zamanlarda formsuz, belki biraz kilo da almış olabilir. Icardi oynarsa Göztepe stoperlerinin onu tutması daha kolay olur. Ama Osimhen ve Barış Alper oynarsa Göztepe'yi daha çok zorlarlar." ifadelerini kullandı.