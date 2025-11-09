Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Como, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadelede her iki takım da gol yollarında etkili olamayınca karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte Alvaro Morata maça ilk 11'de başlarken, Cagliari forması giyen kiralık oyuncu Semih Kılıçsoy süre alamadı.

SARI KART GÖRDÜ, OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ilginç bir an yaşandı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Morata, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Karara sinirlenen İspanyol futbolcu, kenara dönerek değişiklik istedi. Teknik heyet de talebi geri çevirmedi ve Morata, kısa süre sonra yerini Anastasios Douvikas'a bıraktı.

HENÜZ GOL ATAMADI

Galatasaray'dan sezon başında Como'ya transfer olan 32 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 12 maçta henüz gol sevinci yaşayamadı. Morata, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.