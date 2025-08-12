Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza

Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa'nın getirildiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray başta olmak üzere birçok farklı takımda forma giyen Bilal Kısa, teknik direktörlük kariyerinde sürpriz bir takıma imza attı.

MENEMEN FK'NIN BAŞINA GEÇTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa'nın getirildiğini duyurdu.

Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor'da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa'ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.