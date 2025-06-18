Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'ya iki dev talip birden

İki dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu sıralar Premier Lig ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira'ya iki sürpriztalip birden çıktı.

PORTEKİZ DEVLERİ ONU İSTİYOR

Sun Sport'un haberine göre; Portekiz devleri Benfica ve Sporting, Portekizli hoca Vitor Pereira'yı gelecek sezon takımın başına getirmek istiyor. Haberde, Benfica yönetiminin deneyimli hoca ile iletişime geçtiği belirtildi. Sporting'in ise Pereira'nın durumunu takip ettiği, listesinde bulunan 3 hoca ile ilgili kararını kısa zamanda vereceği ifade edildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYORLAR

Öte yandan Wolverhampton, Pereira'yı bırakmak istemiyor. İngiliz kulübünün başarılı bir grafik çizen 56 yaşındaki teknik adamla yeni bir sözleşme imzalayarak yola devam etmek istediği kaydedildi. Pereira'nın geleceği merakla bekleniyor.