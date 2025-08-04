Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Lamine Yamal'a çok ağır hakaretler

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, UEFA Uluslar Ligi finali seromonisinde selamlaştığı Ronaldo'nun yüzüne bakmamaması sonucu eleştirilerin odağı olmuştu. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Fransız futbolcu Adil Rami, Lamine Yamal'ın bu hareketiyle ilgili sert açıklamalar yaptı.

''İNSANLIĞINA GELİRSEK TAM BİR O.... Ç....''

Instant Foot'a konuşan Adil Rami, Yamal'a hakaretlerde bulunarak, ''Dürüst olacağım Barça taraftarları, Lamine Yamal hayranları; umrumda değilsiniz. Size gerçeği söylüyorum. Futbol olarak denecek bir şey yok, o inanılmaz. Ballon d'Or ve Avrupa kupaları kazanacaktır. İnsanlığına gelirsek tam bir o.... ç.... Bu çok net.'' dedi.

''KENDİNİ AMERİKALI SANIYOR''

Sinirli bir şekilde sözlerine devam eden Rami, ''Durmadan partiler veriyor ve insanlar şimdide bu partilerin saçmalığından bahsediyor. Dur biraz o.... ç....! 10 numaralı formayı alıp dev elmaslarla dolaşıyor. Kendini Amerikalı sanıyor. Çöpün tekisin. Onun sarkık şortuyla saçmalıklarını görmek zorunda değiliz. Bu tarzı ABD ve Meksika'daki hapishanelerden geliyor. Bunların hepsi beni rahatsız ediyor. Bekle bakalım o.... ç....'' ifadelerini kullandı.