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Eski Basketbolcu Asım Pars Hayatını Kaybetti

Eski Basketbolcu Asım Pars Hayatını Kaybetti
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ESKİ milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'te evinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Pars, bir süre psikolojik tedavi görüyordu. 1992-2013 yılları arasında Türkiye'deki birçok kulüpte mücadele eden basketbolcu, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

ESKİ milli basketbolcu Asım Pars (48), Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi. İntihar ettiği öne sürülen Asım Pars'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna'da 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giyen 2.13 boyundaki pivot, 2013 yılında kariyerini noktaladı. Asım Pars, ev sahipliği yaptığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan, "12 Dev Adam" şarkısıyla özdeşleşen A Milli Takım'ın kadrosunda yer almıştı. Asım Pars'ın ani vefatı sonrası Türkiye'de forma giydiği kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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