Eşiyle tatil yapan Marco Veratti'nin evi soyuldu! Çalınan eşyaların değeri dudak uçuklattı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Paris Saint-Germain'in yıldız orta saha oyuncusu Marco Veratti'nin, İbiza'da tatilini geçirmek için kiraladığı evin hırsızlar tarafından soyulduğu öğrenildi. Hırsızlar tarafından verilen zararın 2,5 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi.
Sezonun yorgunluğunu eşiyle birlikte Ibıza'da atmak isteyen yıldız oyuncu Veratti'nin tatili zehir oldu. İspanya polisi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Verratti'nin, İbiza'da tatilini geçirmek için kiraladığı evin hırsızlar tarafından soyulduğunu açıkladı.
2.5 MİLYON STERLİN
Model eşi Jessica Aidi ile dışarı olduğu belirtilen Marco Veratti'nin evde bulunan mücevher, saat ve nakit para hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar tarafından verilen zararın 2,5 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi.
EV ESKİ FUTBOLCU RONALDO'NUN
Marca'da yer alan habere göre, Verratti'nin kiraladığı ev eski yıldız futbolcu Ronaldo'ya ait. Bu hırsızlık konusuna Ronaldo ve Veratti'den herhangi bir açıklama gelmedi.