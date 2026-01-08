'Eşim izin vermiyor' diyerek açıkladı! Messi'nin bunu yapması yasak

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, özel hayatına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız, LUZU TV YouTube kanalına konuşurken ev yaşamıyla ilgili daha önce paylaşmadığı bir detay verdi.

"EVDE OĞULLARIMLA TOP OYNAMAMA İZİN VERMİYOR"

Messi, eşi Antonela'nın evde kendisi ve çocukları için bir kural koyduğunu belirterek, "Antonella, evde oğullarımla top oynamama izin vermiyor. Hayatın paradoksları işte, değil mi? Futboldan geçimimi sağlıyorum, ama evde top oynayamıyorum" dedi.

SEBEBİ ÇOK NET: PAHALI EŞYA VE MOBİLYALAR

Messi'nin aktardığına göre bu kuralın nedeni evde zarar görebilecek çok sayıda pahalı eşya ve mobilyanın bulunması. Arjantinli yıldız, futboldan zevk almaya devam etmesinin ve rekabetçi kalmasının nedenlerinden birinin de aile düzeni ve ev içindeki bu küçük kurallar olduğunu ifade etti.