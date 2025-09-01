Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a gelirken, eşi Ceren Aktürkoğlu da karşılama anında yanında oldu. Çiftin sarıldığı anlar gündem olurken, sosyal medyada yapılan çirkin yorumlar tepki çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun avukatı aracılığıyla hakaret içerikli paylaşımlar için maddi-manevi tazminat davası açacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu dün İstanbul'a ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılamada, Aktürkoğlu'nu ilk karşılayan isimlerden biri de eşi Ceren Aktürkoğlu oldu. Çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN YORUMLAR

Ancak bu samimi anların ardından sosyal medyada Ceren Aktürkoğlu'na yönelik ahlaksız ve çirkin yorumlar yapıldı. Tepki çeken paylaşımların ardından yıldız futbolcunun harekete geçtiği öğrenildi.

HUKUKİ ADIM ATILIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun, eşi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar için maddi ve manevi tazminat davası açılması talimatı verdiği aktarıldı. Sarı-lacivertli futbolcunun bu konuda taviz vermeyeceği ve sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Fenerbahçe camiası da yıldız oyuncuya destek verirken, taraftarlar sosyal medyada çirkin yorumlara tepki gösterdi.

CEREN AKTÜRKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak, Mayıs 2025'te dünyaevine girdi. 1996 doğumlu olan Ceren Azak, 29 yaşında. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olan Azak, mesleğini bu alanda sürdürüyor. Futbol kamuoyunda ise eşi Kerem Aktürkoğlu'na olan desteğiyle tanınıyor. Özellikle Ceren Azak'ın tuttuğu takım da futbolseverler arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Azak'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu konuşuluyor.

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıgltsry GALATASARAY:

Biz Galatasaraylılar kereme yada eşine hakaret etmiyoruz. Sadece dünyada ne kadar omurgasız varsa ŞEREFSİZdir, diyoruz

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Dünyadaki tüm gsliler omurgasız o halde. Güzel bunu sizden duymak

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumları5g82znc92j:

Osimhen gibi mesela

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

yapıştır oğlum yapıştır acıma o. çocuklarına

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Sari:

sana iyi yapìstirmı?

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıSer_hat:

Memnun oldum ben de serhat

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıATİL LA:

“LAF AĞZINDAN ÇIKTIKTAN SONRA ONUN ESİRİ OLURSUN” bu tip basit polemikler insanı bir anda itibarsızlaştırır, Keremin bir duruşu bardı Ama kendi kndini bu aşağılık polemiğin içine soktu !?! yazık

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kaç lira....????

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Les başına 1905 lira

yanıt9
yanıt10
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi! Görüşmeler resmen başladı

Beşiktaş Fenerbahçe'den alıyor! İki başkan görüşmelere başladı
İznik Gölü'nde tarihi sütun başlıkları bulundu

Sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
