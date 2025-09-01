Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu dün İstanbul'a ayak bastı. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılamada, Aktürkoğlu'nu ilk karşılayan isimlerden biri de eşi Ceren Aktürkoğlu oldu. Çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN YORUMLAR

Ancak bu samimi anların ardından sosyal medyada Ceren Aktürkoğlu'na yönelik ahlaksız ve çirkin yorumlar yapıldı. Tepki çeken paylaşımların ardından yıldız futbolcunun harekete geçtiği öğrenildi.

HUKUKİ ADIM ATILIYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun, eşi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar için maddi ve manevi tazminat davası açılması talimatı verdiği aktarıldı. Sarı-lacivertli futbolcunun bu konuda taviz vermeyeceği ve sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Fenerbahçe camiası da yıldız oyuncuya destek verirken, taraftarlar sosyal medyada çirkin yorumlara tepki gösterdi.

CEREN AKTÜRKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak, Mayıs 2025'te dünyaevine girdi. 1996 doğumlu olan Ceren Azak, 29 yaşında. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olan Azak, mesleğini bu alanda sürdürüyor. Futbol kamuoyunda ise eşi Kerem Aktürkoğlu'na olan desteğiyle tanınıyor. Özellikle Ceren Azak'ın tuttuğu takım da futbolseverler arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Azak'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu konuşuluyor.