Esenler Erokspor, Zorlu Haftada Önemli Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 9 oyuncusunun kadroda olmamasına rağmen Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiklerini belirtti. Takımda buluşan genç kaleci Enes Ali'nin performansına dikkat çekti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımda 9 oyuncunun çeşitli nedenlerden kaynaklı kadroda olmaması nedeniyle belli bölümlerde zorlandıkları belirterek, "Çok çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Özellikle bahis soruşturmasında bizim 3 kalecimizin 3'ü de ceza aldı. Bizim için burası çok kritik bir nokta. Alperen, Faye ve Amilton gibi takım için çok belirleyici oyuncularımızın olmadığı bir haftada, Hayrullah da bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Erzurum maçında sakatlanması. 2 genç oyuncumuzla beraber tam olarak 9 oyuncumuz olmadığı bir haftada çok önemli bir galibiyet aldık. 3 kalecimiz olmadığı için Enes Ali'yi U19 takımından aldık. 1 haftadır bizimle birlikteydi. Bugün gerçekten hayatının ilk profesyonel maçında iz bırakacak çok güzel bir performans ortaya koydu. Kendisini tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda yaptığı 2 kurtarışla takımı oyunda tuttu. Önemli bir performans ortaya koydu. Sakindi, heyecanını yenmesini bildi. Takım da ona çok yardım etti. Gerçekten beraber iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı biraz farklı bir sistemde oynadık. İlk 15 dakika iyiydik ama sonraki süreçte Sivasspor topa daha fazla sahip oldu ve pozisyonlar buldu. İkinci yarı normal oyun formatımıza döndükten sonra gerçek kimliğimizi, gerçek oyunumuzu yansıtmaya başladık ve 2 golle öne geçtik. Yediğimiz gol bizi biraz telaşa soktu. Oyunun son bölümünde biraz canımızı yakacak toplar bulabilirlerdi. Orada da hep beraber iyi savunduk. Neticesinde çok önemli bir galibiyet aldık. Bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir karakter ortaya koydular. Bu kadar eksiğin olduğu bir yerde büyük bir emek harcadılar. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
