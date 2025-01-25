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Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Esenler Erokspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularını tebrik etti ve maçın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi. Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlu Murat Uçkun, takımlarının mücadelesini değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatya spor'u 1-0 yenen Esenler Erok spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, 3 puan alan oyuncularını tebrik etti.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

İkinci yarıda çok sayıda pozisyona girdiklerini belirten Korkmaz, "Pozisyonlara girdik ve atamadık, 1-0 her zaman için tehlikeli skordur. Zaten Malatya spor'un genç oyuncuları ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlardı, karambolle gol atabilirlerdi ya da duran topta. 2'yi bulup rahatlayabilirdik ama maalesef biraz işi zorlaştırdık. Önemli olan 3 puandı, oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Kendisinin de Malatyalı olduğunu hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Herkesin düşünmesi lazım, niye bu takım burada, niye böyle, çünkü nihayetinde burası benim de memleketim. Yıllardır Süper Lig'de oynadı, maalesef şu an genç arkadaşlarımızla mücadele etmeye çalışıyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar, onların da bir yeterlilik seviyesi var. Malatya'ya sahip çıkmak gerekir, çok da büyük bir deprem yaşadı. Depremden sonra ayağa kalkmaya çalışıyor, spor her zaman için bütünleyici ve bağlayıcıdır. Onun için önem vermeleri lazım. Onlara da başarılar diliyorum."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Murat Uçkun ise sezon başından bu yana 11 oyuncunun tek taraflı fesih ve kiralık olarak başka kulüplere gittiğini belirtti.

19 yaş altı takımlarından takviye alarak sahaya çıktıklarını anlatan Uçkun, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızda ellerinden geldiği kadarıyla sonuna kadar mücadele etti ama her zamanki hastalığımız duran toptan yediğimiz golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldık. Skor adına üzüntü duyuyoruz. Ama son 10 dakika ve 90 dakikaya baktığımızda kendilerine yakışır mücadele verdiklerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Spor
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