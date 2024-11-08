Üye Girişi
Haberler

Esenler Erokspor Teknik Direktörü: 'Pozisyonları değerlendiremedik'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü: 'Pozisyonları değerlendiremedik'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü ile oynanan maç sonrası Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, çok sayıda net pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini vurguladı. Korkmaz, futbolun gol ile değer kazandığını belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "7-8 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Ne yazık ki hiçbirini değerlendiremedik. Futbolda ne yazık ki gol attığın zaman oyunun bir değeri oluyor, kıymeti oluyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok ilginç bir maç oynadık. Skora bakıp herkes Ankaragücü 3-0 çok net kazandı diyecek ama ne yazık ki maç öyle değildi, beraberlikle bitirebileceğimiz bir maçtan 3 farkla mağlup ayrıldık. Ankaragücü'nde nelerin eksik, nelerin iyi olduğunu çok iyi biliyorduk. Zaten maçın da büyük bölümünü istediğimiz şekilde oynadık. Çok net pozisyonlara girdik. Ankaragücü hiç pozisyon kaçırmadı birincisi bu, bizim herhalde 7-8 tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Ne yazık ki hiçbirini değerlendiremedik. Futbolda ne yazık ki gol attığın zaman oyunun bir değeri oluyor, kıymeti oluyor. Biz oyun olarak istediğimiz oyunu oynadık, çok da iyi oynadık, çok da pozisyona girdik ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz ve yetersizliğimiz ve Ertaç'ın kurtarışları ne yazık ki bugün mağlup olmamıza sebep oldu" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasın ikiz doğum oranı nedir? 10 Kasım İETT ulaşım ücretsiz mi? Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları nedir? Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? Karayipler'de bir ülke olan Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan kim? Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.