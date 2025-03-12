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Esenler Erokspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile Yollarını Ayırdı

Esenler Erokspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Korkmaz, takımın başında 9 maça çıktı ve toplamda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildi. Ocak ayında takımın başına geçen Bülent Korkmaz, yeşil-sarılı ekiple ligde 9 maça çıktı. Bu süreçte Esenler ekibi 2 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1 maçta mağlubiyet yaşadı. Esenler Erokspor, son maçında evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada Bülent Korkmaz ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

İstanbul ekibi 1. Lig'de 29. hafta itibarıyla 38 puanla 15. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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