Esenler Erokspor: 83-88
Basketbol Erkekler Süper Lig 11'inci haftasında Mersin Spor, Esenler Erokspor'u ağırladı. Maç sonucunda konuk ekip 88-83 galip geldi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
MERSİN SPOR: Olaseni 7, Cobbs 20, Kartal Özmızrak, March 16, Leon Harun Apaydın 3, Koray Çekici 4, Cowan 8, Cruz 7, Ergi Tırpancı 2, White 7, Chassang 9
ESENLER EROKSPOR: Crawford 15, Pangos 12, Erten Gazi 2, Galloway 2, Simmons 12, Cornelie 14, Egehan Arna 15, Love 14, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 2
1'İNCİ PERİYOT 21-28
DEVRE: 45-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-73
