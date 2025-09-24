Haberler

Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 5-0 Yenerek Farklı Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Maçta golleri Berat Luş (4) ve Catakovic kaydetti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Fatih Tokail, Serdar Soydan, Eren Öksüzler

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 82 Anıl Yaşar), Amilton (Dk. 77 Faye), Kanga (Dk. 77 Jack), Recep Niyaz (Dk. 77 Alper Karaman), Berat Luş, Kayode (Dk. 77 Catakovic)

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Dk. 62 Ali Şahin Yılmaz), Fatih Tultak (Dk. 62 Yusuf Ali Özer), Emrecan Uzunhan, Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 62 Mustafa Sol), Sambissa (Dk. 74 İsa Dayaklı), Loshaj, Mamadou (Dk. 74 Cham)

Goller: Dk. 47, 60, 70 ve 75 Berat Luş, Dk. 85 Catakovic (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 65 Duhaney, Dk. 72 Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 5-0 yendi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
