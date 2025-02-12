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Esenler Erokspor, Iğdır FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Esenler Erokspor, Iğdır FK'yı 3-1 Mağlup Etti
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Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Iğdır FK karşısında ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerin galibiyetlerinde etkili olduğunu belirtti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Iğdır FK karşısında maçın ikinci yarısında hücum hattında yaptıkları değişikliklerin kazanmalarında etkili olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Korkmaz, "Golü kalemizde görene kadar sahada istediğimiz oyun yoktu. Sonradan istediğimiz oyunu yakaladık, pozisyonlara girdik, penaltı kaçırdık. Sonra rakip eksilince oyunun hakimi daha da belirleyici şekilde biz olduk. Özellikle ikinci yarıda hücum hattında yaptığımız değişiklikler etkili oldu. Kenardan gelip yaptığımız ortalardan golleri bulduk. Hem mücadeleden dolayı hem de istediklerimizi sahada yaptıklarından dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonraki maçlara bakacağız.

"İki maçta her şey değişebiliyor"

Bu sezon ligde takımların birbirine yakın puanlar topladığını aktaran Bülent Korkmaz, "Kazandığımız zaman bir adım yukarı, kaybettiğimiz zaman bir adım aşağı doğru gidiyoruz. Bu sene lig puanlama olarak enteresan. Herkes birbirini yenebiliyor. 1-2 takım yukarda koptu, diğerleri hem aşağı yukarı oynuyor. Yani iki maçta her şey değişebiliyor. Daha çok maçımız var. O maçlarda alacağımız sonuçlar bize nerede olduğumuzu gösterecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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