Haberler

Esenler Erokspor, Gloria Pre-Season Games'de zaferle ayrıldı

Esenler Erokspor, Gloria Pre-Season Games'de zaferle ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' basketbol turnuvasında Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68'lik skorla mağlup etti.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Esenler Erokspor, 22-18 önde tamamladı. Esenler Erokspor, devre arasına da 38-37 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de 53-52 önde bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmayı 81-68 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke'den istifa sorusuna yanıt

Fenerbahçe maçı öncesi merakla beklenen soruyu cevapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.