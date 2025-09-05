Esenler Erokspor, Gloria Pre-Season Games'de zaferle ayrıldı
Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' basketbol turnuvasında Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68'lik skorla mağlup etti.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 81-68 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Esenler Erokspor, 22-18 önde tamamladı. Esenler Erokspor, devre arasına da 38-37 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği de 53-52 önde bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmayı 81-68 kazandı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor