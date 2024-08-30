Üye Girişi
Haberler

Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ne mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor, 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Djitte ve Rahman Buğra Çağıran kaydetti.

ESENLER Erokspor, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Esenler Erokspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı. Ömer Tolga Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Sabri Öğe ile Arif Dilmeç üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Esenler Erokspor; Ege Baran Sahillioğlu, Oğuz Ceylan, Nzaba, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Sefa Narin, Alper Karaman, Berkay Aydoğmuş, Fernandes, Mor Faye ve Catakovic 11'i ile çıktı. Konuk ekip Gençlerbirliği ise; Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Etebo, Ensar Kemaloğlu, Mikail Okyar, Amilton, Rahman ve Djitte ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada penaltıdan Djitte ve 21'inci dakikada Rahman Buğra Çağıran kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü ise 38'inci dakikada Mor Faye'den geldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5'e çıkardı. Esenler Erokspor ise henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Esenler Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı?
title