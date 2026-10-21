Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Craiova'yı 118-96 yendi

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda Craiova'yı 118-96 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu üçüncü haftasında Esenler Erokspor, Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımını 118-96 mağlup etti. Esenler Erokspor böylece grubundaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi
Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Elvis Binders-Coders (Letonya), Roko Hordov (Hırvatistan)
Esenler Erokspor: Van der Vuurst 13, Davis 17, Yebo 7, Sow, 14, Egehan Arna 11, Ataberk Aksu 1, McCollum 13, Usher 11, Webb 11, Emre Melih Tunca 14, Muhsin Yaşar 6, Metehan Akyel
SCM Universitatea Craiova: Muresan 4, Nistor 15, Lilly 10, Tibirna 3, Gordon 25, Polite 17, Davis 22, Toma
1. Periyot: 34-14
Devre: 68-36
3. Periyot: 95-65
FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu üçüncü haftasında Esenler Erokspor, Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımını 118-96 mağlup etti.
Esenler Erokspor grubundaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.