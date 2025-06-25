Görüşmeler başladı! Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin yetenekli kalecisini istiyor
1. Lig ekibi Esenler Erokspor, Fenerbahçe'den Osman Ertuğrul Çetin'i istedi. Fenerbahçe, oyuncunun Erokspor ile görüşmesine izin verdi.
Gelecek sezon Süper Lig'e çıkmak isteyen 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Ertuğrul Çetin'i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sarı-lacivertli kulübün, yetenekli kaleciye Erokspor ile transfer görüşmeleri yapmak için görüşmesine izin verdi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE KİRALANMIŞTI
Haberde, transferin bonservis ya da kiralık transfer şeklinde bir bilgiye yer verilmedi. Ertuğrul Çetin, daha önce 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de forma şansı bulan Osman Ertuğrul, kalesinde 5 gol gördü ve 2 maçta da kalesini gole kapadı.