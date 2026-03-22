Erzurumspor FK: 0-2
1. Lig'in 32. haftasında Esenler Erokspor, evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Esenler Erokspor 63 puanda kalırken, Erzurumspor FK 69 puana yükseldi.
STAT: Esenler Erokspor
HAKEMLER: Alper Akarsu, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar
ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Amilton, Recep Niyaz (Dk. 65 Catakovic), Faye, Kayode (Dk. 76 Jack)
ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerzhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 74 Mustafa Fettahoğlu), Crociata (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Sefa Akgün (Dk. 73 Adem Kabak), Rodriguez (Dk. 82 Sylla), Eren Tozlu (Dk. 81 Mustafa Yumlu)
GOLLER: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90+7 Sylla (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Faye, Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor), Rodriguez, Baiye (Erzurumspor FK)
