Eminevim Ümraniyespor: 1-0

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Esenler Erokspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 12. galibiyetini aldı. Mame Faye'nin 32. dakikada attığı golle öne geçen Erokspor, puanını 44'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 15. sırada kalmaya devam etti.

1'inci Lig'de 23'üncü haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 32'nci dakikada Mame Faye'den geldi. Faye, Hayrullah Bilazer'in asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Esenler Erokspor, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başardı. Ligdeki 12'nci galibiyetini alan İstanbul ekibi puanını 44'e yükselterek 3'üncü sırada yer alıyor. Eminevim Ümraniyespor ise 12'nci yenilgisini yaşayarak 27 puanla 15'inci sırada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
